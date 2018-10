Feuer im Yachthafen Ultramarin verursacht großen Sachschaden

Kressbronn, 11.10.2018

Im Yachthafen Ultramarin in Kressbronn geriet in der Nacht auf den heutigen Donnerstag ein Motorboot in Brand. Das Feuer griff auf mindestens sechs weitere Boote im Bereich der Stege des MYC Obersee über und verursachte einen geschätzten Sachschaden von mindestens 500.000 EUR. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Ein auf seinem Motorboot schlafender Zeuge wurde gegen 01.15 Uhr durch einen explosionsartigen Knall geweckt. Auf Deck stellte er fest, dass ein Motorboot in unmittelbarer Nähe in Vollbrand stand. Das Feuer breitete sich dann rasch auf drei weitere Motorboote aus. Eines dieser Boote trieb durch den Hafen und setzte drei weitere Motorboote in Brand. Außerdem wurden die Steganlagen in Mitleidenschaft gezogen.