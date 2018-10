Vom 5. bis 7. Oktober segelt die Schweizer Segel-Nationalliga vor Versoix ihr Saisonfinale.

Der beste Segelclub über die insgesamt fünf Spielrunden der Swiss Sailing Super League, die in Locarno, Kreuzlingen, Luzern, Davos und Versoix gesegelt werden, gewinnt den Swiss Sailing League Cup und den Schweizermeister Titel. Aktuell führt der Regattaclub Bodensee vor der Société Nautique de Genève und dem Regattaclub Oberhofen. Auf Platz 4 kann die Seglervereinigung Kreuzlingen noch auf einen Podestplatz hoffen.

Die besten vier Clubs der Swiss Sailing Super League qualifizieren sich auch für die internationale Sailing Championsleague. Die drei Clubs am Tabellenende steigen in der Saison 2019 in die Swiss Sailing Challenge League ab. 2019 steigen dafür der Zürcher Segel Club, der Segel Club Cham und der Club Nautique de Pully, die drei besten Clubs der Swiss Sailing Challenge League 2018, in die oberste Schweizer Segel-Nationalliga auf.