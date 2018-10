Am ersten Wettkampftag begrüsste ein kräftiger Westwind mit Schaumkronen auf dem Neuenburgersee die 12 Segelclubs der zweiten Segel-Nationalliga. Dazu der Joran, ein lokaler Wind, der immer wieder kräftig vom Jura herunterblies und starke Winddreher und Böen über 6 Windstärken mitbrachte. Die Favoriten spielten ihre Stärke aus und Cham und Zürich lagen bereits nach dem ersten Tag in Führung. Während die Top Teams ihren Spass an den schnellen Surfs hatten, kämpften andere Teams mit den Elementen und konnten das grosse Genackersegel kaum bändigen.

Die Ruhe nach und vor dem Sturm

Am zweiten Tag lag der See dann still und ruhig da. Nur gelegentlich regte sich ein Lüftchen, welches aber zu keiner Wettfahrt reichte. Erst am Abend konnten noch vier Regatten bei aufkommendem Westwind gewertet werden. An der Spitze änderte sich wenig, doch konnte Vevey auf den dritten Platz vorstossen.

Grandioser Abschluss

Der Westwind hatte über Nacht auf fünf Windstärken zugelegt und so konnte am Schlusstag gleich um 0900 Uhr gestartet werden. 14 Rennen bei herrlichen Bedingungen – Wind und Sonnenschein konnten gesegelt werden. Der Segel Club Cham war auch am Schlusstag nicht zu bremsen und rauschte mit voller Fahrt zum Sieg und steigt somit 2019 in die Swiss Sailing Super League auf. Der in der Jahreswertung führende Zürcher Segel Club holte sich den Swiss Sailing Challenge League Pokal mit einem unangefochtenen zweiten Platz. Auch das Team aus Vevey segelte konstant auf den vorderen Plätzen und durfte zum Saisonende den ersten Podestplatz in der Swiss Sailing Challenge League 2018 feiern.

Die Segler aus Pully fanden nach einem eher schwachen Auftakt auf die Siegerstrasse zurück, konnten zwei Rennen gewinnen und sich damit den vierten Platz in Estavayer und den dritten Aufsteigsplatz in die Super League sichern.

Segel Club Cham Zürcher Segel Club Cercle de la Voile Vevey-la-Tour Club Nautique de Pully Segelclub Murten Yacht Club Zug Seglervereinigung Bottighofen Yacht-Club Spiez Yachting Club CERN Seglervereinigung Thalwil Yacht-Club Luzern Segelclub Männedorf