Entscheidungs-Battle der Swiss Sailing Challenge League!

Bottighofen, 19.09.2018 von IBN

Estavayer-le-Lac: Die drei besten Segelclubs der Challenge League steigen auf die Saison 2019 in die Swiss Sailing Super League auf.

Der Zürcher Segel Club hat nach einer starken Saison den Aufstieg praktisch auf sicher. Dahinter kommt es zwischen Cham, Zug und Pully zum Show down um die weiteren zwei Aufstiegsplätze. Auch Spiez kann mit einer Spitzenleistung noch vorne mitmischen.

Vom Freitag, 21.9. bis Sonntag, 23.9. wird beim Cercle de la voile d'Estavayer die Finalrunde der zweiten Schweizer Segel-National-Liga ausgetragen. Nach Regatten in Locarno, Kreuzlingen und Oberhofen fällt nun die Entscheidung über Auf- oder Abstieg auf den Neuenburgersee. Das Mittelfeld liegt eng beisammen und die Clubs haben nochmals ihre stärksten Segler aufgestellt, um Aufstieg, Ligaerhalt zu sichern. Genauso spannend wie an der Spitze ist der Kampf um den Ligaerhalt am Tabellenende. CERN-Genf, Luzern, Vevey aber auch Murten und Männedorf müssen gute Resultate segeln um nächste Saison nicht in der Promotion League zu segeln.