Startschuss für die Interboot

17.09.2018

Die Referentin der Interboot Messe, Eleni Kugler eröffnete im Graf Zeppelinhaus in Friedrichshafen die Pressekonferenz mit den Worten „Die Segel sind gesetzt.

Die 57. Auflage der Interboot sticht mit rund 500 Ausstellern aus 20 Nationen in den See“.

Messechef Claus Wellmann berichtete über die fachliche Tiefe und hochwertigen Produktangebote der Messe die in acht Messehallen präsentiert werden.

Darüber hinaus ist die Wassersportmesse am Bodensee mit ihrem umfassenden Angebot die zweitgrößte Veranstaltung in Deutschland, einzigartig der Interboot Hafen am Bodensee mit rund 100 Test-und Showbooten sowie Wasserbecken in den Hallen und der 1,2 m. tiefe Messe-See vor der Halle1.

„Wir sind am Puls der Zeit- 92 Premieren sind gemeldet“ erklärt Projektleiter Dirk Kreidenweiß.

Dazu gehören Trendsportarten wie Elektroboot mit Solarpanel, Stand-Up Paddling, motorisierte Jetsurf-Boards. Den Profis zuschauen oder den Trend selbst auf dem Brett erleben, können Neugierige bei Workshops und Demorennen.

Das Ausstellungsangebot umfasst traditionell Segel und Motorjachten, Katamarane, Elektroboote, Schlauchboote, Trailer, Motoren und Zubehör.

Navigation/ Kommunikation, Wassersportbekleidung, Charterangebote, Maritimer Reisemarkt, Kanus, Wasserski, Wakeboards.

Für Interessierte stehen Vereine und Verbände, Wassersportschulen für Fragen zur Verfügung.

Auch die Kunst kommt nicht zu kurz, einige Künstler stellen ihre maritimen Werke aus, über die Seefahrt, Seemannschaft steht ausreichend Fachliteratur bereit.