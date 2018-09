WYC-Team fährt mit hohen Erwartungen nach Kiel

10.09.2018

Der fünfte und vorletzte Event der Segel-Bundesliga 2018 steht vom 14. bis 16. September in Kiel an. Die Häfler Segler stehen an zweiter Stelle der Liga-Tabelle

Für den Württembergischen Yacht-Club tritt das erfolgreiche Team von Travemünde an: Dennis Mehlig, Marvin Frisch, Lukas Ammon und Yannick Hafner segelten schon Ende Juli beim dritten Liga-Event als Zweite aufs Podium. An zweiter Stelle steht der WYC derzeit auch in der Liga-Tabelle.

„Ich will die Jungs nicht unter Druck setzen, aber es wäre toll, wenn wir den zweiten Platz halten“, kommt Team-Manager Klaus Diesch nicht umhin, die Erwartungen auszusprechen. Bereits acht Punkte Vorsprung hat der Titelverteidiger NRV aus Hamburg. Hinter dem WYC liegt mit nur drei Punkten Rückstand der Bayerische Yacht-Club vom Starnberger See an dritter Stelle.

WYC-Steuermann Dennis Mehlig hatte auch beim vierten Event vor drei Wochen in Berlin mit fast dem gleichen Team ein glückliches Händchen und segelte nur um einen Punkt am Podium vorbei. Für Marvin Frisch ist Kiel der fünfte Einsatz in diesem Jahr, er war bei allen vier Events 2018 schon dabei. Er segelt auf der Taktikposition. „Marvin ist voll im Liga-Rhythmus drin“, sagt Yannick Hafner, der sich die Arbeit an Fock und Gennaker mit Lukas Ammon teilt. „Mit dem zweiten Platz in Travemünde und dem vierten Platz in Berlin hatten wir natürlich Top-Ergebnisse und haben unseren guten Gesamtrang weiter gefestigt. Für Kiel fühlen wir keinen großen Druck, aber die Riesenchance, mit einem guten Ergebnis einem Platz auf dem Podium näher zu kommen“, so Mehlig. „Die böigen Winde in der Kieler Innenförde sollten uns eigentlich entgegenkommen.“

Auch Coach Jochen Frik wird in Kiel dabei sein. „Man sieht von außen manches anders“, sagt der mit allen Wasser gewaschene Bootsbauer, Physiotherapeut und Segelmacher. Wenn nötig, wird er seinen „Jungs“ auch mit einer Massage den Rücken stärken.

Unterstützt wird das Liga-Team des WYC auch von der Interboot, KWS Buswerbung, der Fränkel AG und Kubon Rechtsanwälte. Für die Reise nach Kiel stellt AMF Auto Müller der Mannschaft ein Fahrzeug zur Verfügung.

Gesegelt wird beim fünften „Spieltag“ der Segel-Bundesliga 2018 von Freitag um elf Uhr bis zum Sonntagnachmittag auf der Kieler Innenförde. Auf diesem Revier mitten in der Stadt – statt auf der offenen Ostsee wie bei der Kieler Woche – ist wiederum mit schwierigen und drehenden Windverhältnissen zu rechnen. 16 Wettfahrten stehen für jedes der 18 Teams in der 1. Liga auf dem Plan. Live-Streaming von den Liga-Wettfahrten wird es am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr bei www.segelbundesliga.de geben.