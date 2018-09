Die Crews laufen vom Landungssteg Oberhofen zu den Rennen aus. Der gastgebende Regattaclub Oberhofen stellt beim Pier 17 am Landungssteg ein spannendes Informationsangebot bereit. Von dort können die Regatten optimal sowohl auf dem Wasser als auch per GPS Tracking verfolgt werden. Die Ergebnisse werden laufend aktuell nachgeführt.

Über das ganze Wochenende sind für jedes Segelteam bis zu 21 Rennen geplant. So wird es zu vielen direkten Begegnungen zwischen den 12 Club der zweiten Schweizer Segel-Nationalliga kommen. Nach vier Spielrunden steigen die besten drei Clubs in die Swiss Sailing Super League auf, während die drei Clubs am Tabellenende in die dritte Liga, die Promotion League absteigen müssen.

Event Page mit laufend aktuellen Infos: