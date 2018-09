Fünf Bundesliga-Clubs starten in St. Moritz

St. Moritz, 30.08.2018

Für fünf Clubs der 1. Segel-Bundesliga steht bis Sonntag einer der Saisonhöhepunkte – das Finale der SAILING Champions League – auf dem Programm.

Der Norddeutsche Regatta Verein, der Deutsche Touring Yacht-Club, die Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“, der Wassersport-Verein Hemelingen und der Segel- und Motorboot Club Überlingen kämpfen ab heute in St. Moritz um den heißbegehrten Titel „Best Sailing Club of the Year“. Bis Sonntag, den 2. September, treten die 31 besten Segel-Clubs Europas aus zwölf Nationen auf dem St. Moritzersee in den Schweizer Alpen gegeneinander an.

Drei der fünf Clubs aus der 1. Segel-Bundesliga haben sich erstmalig für das Finale der SAILING Champions qualifiziert. Neben dem Segel- und Motorboot Club Überlingen vom Bodensee sind auch die beiden Bremer Clubs, der Wassersport-Verein Hemelingen und die Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ (SKWB), zum ersten Mal dabei. Gordon Nickel, Steuermann von der SKWB ist voller Vorfreude: „Wir sind motiviert und fokussiert auf das anstehende Saisonhighlight in St. Moritz. Durch die SAILING Champions League können wir uns mit den besten Clubs Europas messen, eine Chance die wir uns hart erarbeitet haben und die wir nutzen wollen.“

Die fünf deutschen Clubs haben sich über zwei Halbfinals in Porto Cervo auf Sardinien und St. Petersburg in Russland für das Finale auf 1.856 Höhenmetern qualifiziert. Die Deutsche Segel-Bundesliga ist neben der russischen Segel-Liga mit ebenfalls fünf Clubs die stärkste Nation.

Von heute bis Sonntag sind 60 Rennen (15 für jeden Club) geplant. Die besten vier Clubs segeln am Sonntag um 14.00 Uhr in einem neuen Finalsystem den Titel unter sich aus. Der Club, der als erstes zwei Rennen gewinnt, ist der Sieger der SAILING Champions League 2018.

Das Finale des internationalen Vereinswettbewerbs findet im fünften Jahr erstmalig in St. Moritz statt. St. Moritz Tourismus ist Gastgeber des Events gemeinsam mit der Region Graubünden und dem Segel-Club St. Moritz. Partner des Events sind: JUVIA, KRAFTWERK, DEDON, Breitling, Badrutt’s Palace, DKSH, SAP und Marinepool.