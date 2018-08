Als Favoriten gehen die Titelverteidiger vom Regattaclub Bodensee verfolgt von der Société Nautique de Genève und dem Regattaclub Oberhofen-Thunersee ins Rennen. Alle drei Clubs haben sich auch für das Sailing Championsleague Finale vom 30. August bis 2. September in St.Moritz qualifiziert. Die Regatten von Davos werden damit zum spannenden Showdown vor den Saisonfinalen um die Auszeichung als bester Segelclub der Schweiz und weltweit!

Insbesondere das Genfer Team tritt mit Guillaume Girod als Steuermann mit einer starken Mannschaftsaufstellung an. Nach dem Sieg in der Winterserie in Monaco und einem zweiten Platz in der ersten Spielrunde der Swiss Sailing Super League möchte Girod nun endlich eine Spielrunde für Genf entscheiden.

Nicht unterschätzen darf man Zürich-Enge mit Skipper Christian Sprecher und Versoix mit Victor Casas am Steuer. Beide Teams haben hier im Finale der Challenge League ein Spitzenduell um Sieg und Aufstieg geliefert und kennen die Windverhältnisse auf dem Davosersee deshalb bereits sehr gut.