Großaufgebot bei Suchaktion im Bodensee

Fußach, 17.08.2018 von IBN

Am 16.08.2018 um 19:25 Uhr erreichte ein Notruf die RFL (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle) über eine angeblich vermisste bzw ertrunkene Person im Bereich der Hafeneinfahrt zum Salzmann Hafen in Fußach.

Eine 39jährige Schweizerin konnte ihre 38jährige Begleiterin, ebenfalls aus der Schweiz, nicht mehr finden bzw sehen. Die junge Frau teilte ihrer Freundin mit, dass sie nochmals ins Wasser gehen wolle. Nach geraumer Zeit, hielt die 39jährige Ausschau nach ihrer Begleiterin. Als sie ihre Freundin nirgends wahrnehmen konnte, vermutete sie ein Unfall und verständigte über Notruf die Einsatzzentrale.

In der Folge begann eine großangelegte Suchaktion an der die ÖWR (Österreichische Wasserrettung) mit zwei Booten, fünf Fahrzeugen und 34 Personen, die Feuerwehren Hard und Bregenz Stadt mit dem Feuerwehrboot und insgesamt 13 Personen sowie die Seepolizei mit einem Boot (V 20) mit drei Beamten Besatzung und die Bundespolizei mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten beteiligt waren. Die angeblich vermisste (oder ertrunkene) Frau konnte schließlich 250 Meter entfernt vom Ufer in 1,50 Meter tiefen Wasser stehend angetroffen bzw festgestellt werden. Die Frau war wohlauf und konnte im ersten Moment nicht glauben, dass dieses Großaufgebot an Rettungskräften ihr gegolten haben sollte.