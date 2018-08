Erste Far Niente für Familien - alle hatten Spaß ...

Überlingen, 09.08.2018 von IBN

11 Boote und über 40 Teilnehmer, davon 16 Kinder, hatten riesigen Spaß beim ersten Fahrtenwochenende für Familien des SMCÜ.

Am Freitagnachmittag ging es quer über den See nach Wallhausen und nach einer Schnitzeljagd durch den Wald ging der erste Tag schon schnell zu Ende. Samstags segelte man weiter nach Ludwigshafen. Im Hafen wurden gemeinsam 2 Floße gebaut (nur mit Leinen, Balken und Tonnen). 16 Kinder hatten bei der Jungfernfahrt der Floße riesigen Spaß. „Dürfen wir heute Vormittag nochmal mit dem Floß raus auf den See?“, fragte der 12-jährige Sebastian beim gemeinsamen Frühstück auf dem Steg. Natürlich wurden am Sonntagmorgen die Floße nochmals getestet, bevor sich alle nach diesem unterhaltsamen und geselligen Programm auf den Heimweg nach Überlingen machten.