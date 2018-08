Am frühen Freitagnachmittag wurde die Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen über ein im Bodensee vor Langenargen herrenlos aufgefundenes Stand-Up-Paddle-Board informiert.

Zeugen berichteten, dass sie zuvor eine Person auf dem Board gesehen hatten. Später jedoch trieb das Board herrenlos vor Langenargen und wurden von einer unbekannten Segelbootsbesatzung aufgenommen.

Nach dem vermissten Paddler wurde eine umfangreiche Suchaktion, an welcher sich die Wasserschutzpolizei aus Baden-Württemberg und Bayern, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Boote der DLRG beteiligten, eingeleitet. Die Schiffsführer auf dem See wurden per UKW-Funk über die Suchaktion informiert.

Parallel dazu konnte die Wasserschutzpolizei aufgrund der Bootsbeschreibung der Zeugen den Eigner des Segelbootes ermitteln, der das im See treibende Paddle in Schlepptau genommen hatte. Am späteren Nachmittag konnte dann Entwarnung gegeben werden: Ein Schweizer Staatsbürger meldete telefonisch den Verlust seines Boards. Da das verlorene Board mit dem aufgefundenen Modell in Aussehen und Beschriftung übereinstimmte, wurde der Sucheinsatz, der sich über zwei Stunden zog, beendet. Die Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen ermittelt nun, wie es zum Verlust des Stand-Up-Paddle-Boards kam.