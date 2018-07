Person beim Schwimmen im Bodensee ertrunken

Bregenz, 20.07.2018 von IBN

Am 19.07. gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 28-jähriger Mann vom Schwimmen aus dem Bodensee in Bregenz, Bereich Molo, nicht mehr zurückgekehrt ist.

Durch die ÖWR in Zusammenarbeit mit der Polizei und Feuerwehr wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, da die Kleidung und Wertgegenstände des Mannes am Ufer vorgefunden wurden. Ca 40 Minuten später konnte der Mann in einer Entfernung von 4 bis 5 Meter zum Ufer entfernt, in der Tiefe von etwa 2 Meter, geborgen werden. Sofort vorgenommene Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt sowie der Rettungskräfte verliefen negativ.

An der Suchaktion vor Ort waren 35 Personen der ÖWR, 15 Personen der Feuerwehr, 6 Polizeibeamte sowie 9 Einsatzboote beteiligt.