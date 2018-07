Vize-Weltmeister im Tornado Mixed

19.07.2018

Das für den Yacht-Club Rheindelta startende Team Silvia und Dietmar Salzmann wurden in der Mixed Wertung der Tornado Klasse Vizeweltmeister.

Zudem konnten sie den 5. Rang in der offenen Wertung belegen. Es wurden 8 Wettfahrten über die volle Distanz bei 15 bis 30 km/h in La Grande Motte (Frankreich) vom 7. bis 14. Juli gesegelt. In der offenen Wertung waren 24 Mannschaften aus 9 Nationen am Start und Profiteams belegten die vorderen Ränge.

Gesamtergebnis:

1. Rang Paschalidis / Konstantinidis (GRE)

2. Rang Burvill / Puttman (AUS)

3. Rang Jentsch / Brown (GER/AUS)

4. Rang Trecul / Ferrand (FRA)

5. Rang Salzmann / Salzmann (AUT) YC-Rheindelta

13. Rang Betz/Schuster (GER) SMC Überlingen

14. Rang Klampfer / Klampfer (AUT) SC Mattsee