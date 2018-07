Frau ertrunken

Kressbronn, 06.07.2018 von IBN

Am 05.07.2018, gegen 06.10 Uhr, wurde im Bereich Kressbronn/Gohren - Tunauer Strand eine weibliche Leiche im Uferbereich entdeckt wurde.

Ein Zeuge hatte die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen informiert. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Frau am Abend des 04.07. verstorben ist. Vermutlich ist die Frau beim Baden bzw. beim Gang in den See zu Tode gekommen. Fremdverschulden wir derzeit ausgeschlossen. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ermittelt.