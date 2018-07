Gekentertes Boot

Hagnau, 02.07.2018 von IBN

Durch die Kantonspolizei Frauenfeld wurde ein gekentertes Motorboot, ca. drei Kilometer vor Hagnau, gemeldet.

Das Boot war mit vier Personen besetzt. Die Personen konnten sich, durch ein in der Nähe befindliches Motorboot aus der Gefahr bringen. Beim Versuch, die Personen an Bord zu nehmen, lief dieses Boot ebenfalls mit Wasser voll und drohte zu sinken. Deshalb begaben sich die vier Personen wieder ins Wasser und hielten sich am Bootsrand fest. Durch die anfahrenden Kräfte der Wasserschutzpolizeistationen Überlingen und Konstanz konnten alle Personen gerettet und an Land verbracht werden. Das gesunkene Motorboot befindet sich in einer Tiefe von ca. 150 m. Gefahr für die Umwelt besteht nicht. Über die eventuelle Bergung des Havaristen muss noch entschieden werden.