Kostenlose Erlebnisbootsfahrten am Bodensee für behinderte Menschen

Konstanz, 29.06.2018 von IBN

In einer gemeinsamen Aktion der Wasserschutzpolizei Konstanz und dem gemeinnützigen Verein WINGS FOR HANDICAPPED e.V. wird nunmehr zum neunten Mal ein spezielles Erlebnis für behinderte Personen in Konstanz und Lindau mit der "HOPPETOSSE", einem hoch motorisierten Schlauchboot mit festem Kiel, angeboten.

WINGS FOR HANDICAPPED e.V., Freunde und die Organisatoren möchten insbesondere Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Betreuern zu einem kostenfreien und sorglosen Ausflug auf den Bodensee einladen. Dieser soll zum Schauplatz eines gemeinsamen Abenteuers werden. Egal wie stark oder schwach der Einzelne ist, bei dieser Aktion kommen alle Teilnehmer gleich schnell voran. Sie können erfahren, dass Grenzen überwunden werden können, dadurch ihr Selbstwertgefühl stärken und

natürlich viel Spaß haben.

Die "HOPPETOSSE" wurde nach dem Schiff von Pippi Langstrumpf, der berühmten Kinderbuchfigur Astrid Lindgrens, benannt. Pippi Langstrumpf, das "stärkste Mädchen der Welt", schreckt vor Nichts und Niemandem zurück und macht das Unmögliche möglich. Der Vorsitzende des Vereins, Jörg Leonhardt, ist selbst seit seinem 18. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall querschnittsgelähmt. Er ist ein erfahrener Schiffsführer, der die HOPPETOSSE auch fahren wird und seit vielen Jahren gleichartige Veranstaltungen in Deutschland und im benachbarten Ausland durchführt. Ähnliche Events wie mit der HOPPETOSSE bietet der gemeinnützige Verein auch mit einem Ultraleichtflugzeug an.



Geplanter Beginn ist am Montag, den 02.07.2018, in Konstanz im Gondelhafen (im Stadtgarten beim Konzil) bei der Bootsvermietung Fluck. Weiter geht es dort am Dienstag, 03.07.2018. Beide Veranstaltungstage sind bereits ausgebucht. Daher kann an diesen Tagen nur noch Einzelpersonen eine Mitfahrt ermöglicht werden.



Die Aktion in Friedrichshafen startet am Mittwoch, 04.07.2018, 09.30 Uhr, unmittelbar am dortigen Fähranleger im Hafen. Am

Donnerstag und Freitag werden in Lindau bei der dortigen Bootsvermietung Sandau (An der Seebrücke, Chelles-Allee, 88131

Lindau) weitere Fahrten durchgeführt. Auch hier sind nur noch wenige Einzelplätze frei.



Traditionsgemäß endet die Aktion am Samstag, 07.07.2018 wiederum Konstanz bei der Bootsvermietung Fluck im Konstanzer Gondelhafen. Hier besteht noch für einzelne Gruppen in Absprache mit dem Organisator die Möglichkeit, an den Fahrten teilzunehmen. Wie bereits erwähnt sind alle anderen Fahrten bereits so gut wie "ausgebucht".



Einzelne Behinderte können jedoch noch mit anderen Gruppen zusammen mitgenommen werden. Anmeldungen bitte vorzugsweise per E-Mail an konstanz.wspst.ermd@polizei.bwl.de oder über Telefon (0162 2591687).

Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Informationen über den gemeinnützigen Verein WINGS FOR HANDICAPPED und Aktionen mit der HOPPETOSSE finden Sie zusätzlich im Internet unter http://www.w4h.de.

Die An- und Abreise der Teilnehmer muss selbst organisiert werden. Begleitpersonen sind ausdrücklich erwünscht. Die maximale

Teilnehmerzahl pro Fahrt beträgt elf Personen.