Kommendes Wochenende wird in der Ultramarin Marina gefeiert

26.06.2018

Am 30. Juni und 1. Juli findet bei Ultramarin, die Meichle+Mohr Marina in Kressbronn-Gohren, wieder das große Hafenfest statt. Ein buntes Programm an beiden Tagen verspricht Unterhaltung für jedermann.

Der Samstagmorgen steht ganz im Zeichen des Ultramarin-Cups. Vor der Hafeneinfahrt können Sie ab circa 11.00 Uhr die Segler im Wettkampf um die begehrten Trophäen beobachten.

Der Shanty-Chor Überlingen unterhält Sie ab 15.00 Uhr auf dem Kranplatz mit maritimen Seemannsliedern. Bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen lässt es sich wunderbar verweilen und das einzigartige Ambiente genießen. Die Partynacht beginnt ab 19.00 Uhr mit „unplugged adventures“. Mit einem leckeren Cocktail in der Hand können Sie bis in die Nacht zu den klassischen und modernen Hits der Rockcover-Band tanzen.

Am Sonntagmorgen nimmt traditionell der Musikverein Kressbronn ab 11.00 Uhr auf der großen Bühne Platz. Die rund 70 Musiker begeistern mit einem bunten Programm aus klassischer und moderner Blasmusik und sorgen für beste Unterhaltung.

Beim Rahmenprogramm ist an beiden Tagen Mitmachen angesagt. Der Hafentaucher Kurt Trinkl nimmt Sie mit Unterwasser und zeigt Ihnen die Marina aus einer neuen Perspektive. Auf dem Wasser geht es mit den Stand-Up-Paddle-Boards durch den Hafen. In unserem SUP-Bereich können Sie die Boards von Jobe nach Lust und Laune testen. Die FIDS-Stiftung steht mit ihren Mini-12ern bereit und freut sich auf interessierte Probesegler.

Während sich die Eltern im Fachmarkt die aktuelle Sommerbekleidung oder die neueste Bademode zeigen lassen, können sich die kleinen Gäste auf dem XXL-Sandkasten nach Lust und Laune austoben.

Öffnungszeiten Fachmarkt:

Samstag 30. Juni: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr

Sonntag 1. Juli: 9.30 Uhr – 16.00 Uhr