Zufriedene Gesichter nach einer Kieler Woche der Rekorde

Kiel, 26.06.2018 von IBN

Mit dem Start in das Nord Stream Race von Kiel nach Kopenhagen ist am Sonntag eine Kieler Woche der Rekordzahlen zu Ende gegangen. 1870 Boote mit rund 4000 Seglern sind an neun Tagen in insgesamt 36 Entscheidungen über die Bahn gegangen. Nachwuchssegler und erfahrene Hochsee-Akteure, Menschen mit und ohne Behinderung, America’s Cup-Teilnehmer und Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutsche Meister waren am Start. Das Wetter reichte von warm und sonnig bis hin zu stürmisch und herbstlich, die Tage auf dem Wasser waren lang für Athleten und Organisatoren. 495 Rennen wurden insgesamt gestartet, und an Land rund um den Olympiahafen von Schilksee herrschte eine friedliche, multikulturelle Stimmung unter den Teilnehmern aus 60 Nationen.

„Die Kieler Woche hat sehr schöne Bilder geliefert – direkt auf dem Wasser, an Land, aber auch im Internet durch die TV-Übertragungen“, zog Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst Bilanz. Durch die Großbildschirme in der Stadt konnte einem Großteil der rund drei Millionen Besucher zur Kieler Woche ein Eindruck vom Segelsport vermittelt werden. Mehrere Hunderttausend kamen direkt nach Schilksee ins Olympiazentrum. Die Rekordzahlen an Athleten, die nur in einem Schichtsystem auf den Regattabahnen bewältigt werden konnten, führten die ehrenamtlichen Helfer aber auch an die Grenze der Belastbarkeit. Denn die Tage waren nicht nur für die Sportler, sondern insbesondere für die Helfer auf den Schiffen der Wettfahrtleitungen, im Regattabüro, der Jury und der gesamten Landorganisation sehr lang. „Wir müssen sehen, wie wir damit in Zukunft umgehen, was wir möglicherweise mit mehr Personal leisten können“, so Ramhorst.