Die IBN sucht Verstärkung für das Redaktions-Team

Radolfzell, 22.06.2018 von IBN

Die IBN ist das Wassersportmagazin am Bodensee und erscheint seit 1964 im Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH & Co. KG in Balingen. In unserer Redaktion in Radolfzell entstehen die monatliche Printausgabe und ibn-online.de. Nautische Inhalte für Navigationskarte, Hafenhandbuch Leg An, Törnführer und unsere Apps werden ebenfalls in Radolfzell betreut.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Volontär/in für unser Team.

Wenn Sie kompetent im Wassersport sind und komplexere Zusammenhänge vermitteln können, sind Sie angesprochen. Grundkenntnisse mit Apple-Systeme wie auch in der Fotografie erleichtern den Einstieg, sind aber keine Voraussetzungen.

Sie lernen das journalistische „Handwerk“ praxisorientiert in einem

kleinen, spezialisierten Team innerhalb eines mittelständischen

Medienhauses. Die Vergütung erfolgt auf tariflicher Basis. Externe Lehrgänge sind Teil der Ausbildung.

Das Volontariat dauert regulär zwei Jahre und kann unter Umständen verkürzt werden. Eine spätere Anstellung als Redakteur wird angestrebt.

Erste Auskünfte erhalten Sie gerne von unserem Redakteur Michael Häßler. (+49) 7732 96061

Ihre Bewerbung, gerne auch online, richten Sie an: IBN - Internationale Bodensee + Boot-Nachrichten, Redaktion, Malvine-Schiesser-Weg 3, 78351 Radolfzell, ibn@ibn-online.de