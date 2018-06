Die Swiss Sailing Challenge League segelt am Zürichhorn

Zürich, 20.06.2018 von IBN

Die zweite Spielrunde der zweiten Segel-National-Liga findet am 23./24. Juni in Zürich statt. Der Kampf um den Aufstieg in die Superleague ist voll entbrannt. Der gastgebende Zürcher Segel Club tritt in seiner stärksten Mannschaftsaufstellung an.

Die zweite Spielrunde der zweiten Segel-National-Liga findet am 23./24. Juni auf dem Zürichsee statt. Der Kampf um den Aufstieg in die Superleague ist voll entbrannt. Der gastgebende Zürcher Segel Club tritt in seiner stärksten Aufstellung an. Mit den Olympiateilnehmern und 470er Schweizermeistern Tobias Etter / Felix Steiger ergänzt durch Zoé Straub und Theresa Lagler, die gerade an der Women's Sailing Championsleague in Kiel gesegelt sind, wollen die Zürcher ihren Heimvorteil nutzen. Allerdings werden das Spitzentrio, der Yachtclub Zug, der Yacht-Club Spiez und der Club Nautique de Pully ihre Aufstiegsplätze nicht kampflos abgeben.