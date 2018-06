Blaulichttag in Bregenz

19.06.2018

Der Motorbootclub Bregenz veranstaltete Anfang Juni in Zusammenarbeit mit den österreichischen Blaulichtorganisationen einen sogenannten "Blaulichttag".

Vertreten war dabei die Seepolizei, die Feuerwehr und die österreichische Wasserrettung, die der interessierten Bevölkerung und den Bötlern das Thema Sicherheit auf und am See näherbrachten.

Es war die erste Veranstaltung des MBC Bregenz in dieser Art. Mit dem neuen Präsidenten DI Konrad Eberle und dem Vorstand ist auch in Zukunft an Veranstaltungen gedacht, die der Sicherheit am Bodensee dienen sollen.