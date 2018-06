Wanderpreis der Optimisten geht nach Überlingen

Überlingen, 14.06.2018

Am 9. und 10. Juni trugen unsere jüngsten Segler vor Überlingen die alljährlich stattfindende Sonnenfisch-Regatta der Optimisten aus, durchgeführt vom Segel- und Motorboot-Club Überlingen (SMCÜ).

Hätte es eine Mannschaftswertung gegeben, wäre das Überlinger Team ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

Doch der Reihe nach: am ersten Tag Flaute, Flaute, Flaute - am nächsten Tag wieder Flaute, Flaute, dann ein kleiner Windstrich, den Wettfahrtleiter Marc Morath mit seinem Team nutzte, bei der allerletzten Startmöglichkeit noch eine Wettfahrt durchzuführen. Bei 5 kn Wind wurde um 13:45 das Ankündigungssignal gesetzt, 91 Optis aus 3 Ländern starteten (fast) fehlerfrei. Es wurde eine kurze, schöne und faire Wettfahrt.

Gesegelt wurde in zwei Gruppen: In der Opti-A-Gruppe, in der die älteren und erfahreneren Optisegler gegeneinander antreten, siegte Finn Meichle vom Yachtclub Langenargen (YCL) vor Niklas Ill (Yachtclub Ludwigshafen Bodensee YCLB), der fast zeitgleich über die Ziellinie fuhr. Bester bei der 59 Optis zählenden Gruppe B wurde Constantin Troeger vom Bodensee-Yachtclub Überlingen (BYCÜ), gefolgt von Svenja Müller vom Schweizer Segelclub Rietli aus Goldach (SCR). Dann folgten Schlag auf Schlag die jungen Teilnehmer der beiden Überlinger Clubs.

Herzlicher Dank wurde dem SMCÜ als Ausrichter zuteil, der aus dem windarmen Wochenende das Bestmögliche herausholte.