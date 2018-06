Nordlichter gewinnen 2. Spieltag der Bundesliga im Süden

Tutzing, 11.06.2018 von IBN

Der Wassersport-Verein Hemelingen (Bremen) gewinnt den zweiten Spieltag der Deutschen Segel-Bundesliga in Tutzing am Starnberger See (08. - 10. Juni).

Bei wechselhaften Bedingungen absolvieren die 36 Clubs insgesamt 63 enge und spannende Rennen. In der 2. Segel-Bundesliga entscheidet ebenfalls ein norddeutscher Club die Regatta für sich: Der Schlei-Segel-Club. Die lokalen Clubs können weniger punkten, sie belegen nur das Mittelfeld.

„Wir hatten ein super Event hier in Tutzing und freuen uns riesig, dass wir hier den Sieg klarmachen konnten. Ein großer Dank geht an die Wettfahrtleitung, die einen tollen Job gemacht haben“, so Eike Martens vom Wassersport-Verein Hemelingen nach Ende der Wettfahrten. Carsten Kemmling, Eike Martens, Markus Maisenbacher und Tjorben Wittor segelten den Club zum Sieg. Der Chiemsee Yacht Club und die Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ belegen Platz zwei und drei.

Der gastgebende Club, der Deutsche Touring Yacht-Club, konnte seinen vermeintlichen Heimvorteil nicht nutzen. Das Team um Steuermann Julian Stückl scheint nicht richtig ins Rennen gefunden zu haben und schließt den zweiten Spieltag daher nur mit einem 14 Platz ab. Die beiden anderen Clubs vom Starnberger See performen etwas besser: Der Bayerischer Yacht-Club belegt Platz sieben, der Münchner Yacht-Club Platz zehn.

In der 2. Bundesliga kann sich das erfahrene Team vom Schlei-Segel-Club gegen die Konkurrenz durchsetzen. Andreas Willim, Chris Hartkopf, Thomas Kruse, Suzanne Willim klettern heute an die Spitze der Gesamtrangliste. Platz zwei belegt die Seglervereinigung 1903 Berlin, dahinter folgt der Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg.

Insgesamt mussten die Seglerinnen und Segler starke Nerven und einen langen Atem beweisen: Drehende Winde, leichte Winde, kein Wind, Sonne, Gewitter und am Sonntagnachmittag in den Spitzen bis zu 13 Knoten Wind - Tutzing zeigte den Teilnehmern alle Facetten.

Der dritte Spieltag der Segel-Bundesliga findet vom 21. bis 23. Juli im Rahmen der Travemünder Woche in Travemünde statt.