Radolfzeller Großkanadierrennen

Radolfzell, 07.06.2018 von IBN

Spritziges Fun-Rennen für Freundeskreise, Fasnachtsgruppen, Firmen, Ämter, …

Jetzt kann man sich anmelden zum Radolfzeller Großkanadierrennen am 07.Juli ab 14.00 Uhr am Kanu-Club Radolfzell e.V.

Die Teams bestehen aus sieben Personen, kleine Trainingseinheiten vorab sind möglich, Klassen: Herren / Damen / Mixed - Anmeldungen sind bis 23.06. unter kanadier@kanu-radolfzell.de möglich.



Direkt im Anschluss an die Siegerehrung findet das KCR Sommernachtsfest mit Lampionstimmung, Livemusik von REMEMBER, Bowle-Bar und Lagerfeuer statt. Kosten pro Team: 15 Euro