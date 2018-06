Internationale Bodensee-Kanupolo-Turnier mit süddeutschen Meisterschaften

RADOLFZELL, 07.06.2018 von IBN

Am Wochenende 23. und 24.Juni. findet am Kanu-Club Radolfzell jeweils von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr das internationale Bodensee-Kanupolo-Turnier mit süddeutschen Meisterschaften statt.

Kanupolo ist ein rasanter Ball-Sport auf dem See als Mischung aus Kanu-fahren und Rugby. Zu diesem Turnier reisen Teams aus verschiedensten Regionen Deutschlands an, es wird spannende Spiele auf dem Polo-Feld direkt vor dem Kanu-Club Radolfzell geben, auch die KCR-Jugend und die junge Schüler-Mannschaft sind am Start und freuen sich über Anfeuerungsrufe. Für Verpflegung ist gesorgt.



Ort: Kanu-Club Radolfzell, Karl-Wolf-Straße 15, 78315 Radolfzell

Eintritt: frei