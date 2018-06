Neues vom YC Horn e.V. am Untersee

Horn, 05.06.2018 von IBN

Die Jahreshauptversammlung des YC Horn e.V. wurde von dem 1.Vorsitzenden, Wolfgang Bardenheuer eröffnet.

Die Vorstandschaft wurde teils wiedergewählt sowie mit neuen Vorständen besetzt. Wolfgang Bardenheuer wurde als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Siegmar Birsner hat seinen Posten, den er 12 Jahre als 2. Vorsitzender innehatte, aus Altersgründen, abgegeben. Insgesamt war Herr Birsner 18 Jahre sehr gerne in der Vorstandschaft, für die Interessen des Clubs, tätig. Hierfür wurde Klaus Fischer, der schon 41 Jahre in der Vorstandschaft tätig ist und unter anderem auch für die Pflege der Internetseiten verantwortlich ist, einstimmig zum 2. Vorstand gewählt. Des Weiteren konnte Bruno Raudszus, als neuer Schriftführer / Geschäftsstelle, gewonnen werden.

Rechnungsführer Hans- Peter Erne wurde in seinem Amt bestätigt. Die Motorbootabteilung führt weiterhin Elmar Niederberger mit Christian Ebenslander, der als Beisitzer neu gewählt wurde. Für die Segelabteilung bleibt Karin Schmidt ebenfalls der Vorstandschaft erhalten. Neuer Jugendleiter ist Felix Grimm, er wird von Nike Böhmer unterstützt. Günter Künz stellte sich als Beisitzer zur Verfügung. Für die passiven Mitglieder ist Klaus- Dieter Lubitz der neue Ansprechpartner. Als Hausmeister agiert nun Robert Stulz.

Geehrt wurden vom 1. Vorsitzenden, mit einem kleinen Präsent, für 25 Jahre Mitgliedschaft: Emilie Küster, Horst Hunger, Andreas Hunger, und Siegfried Wolf. Für 40 Jahre: Dr. Heidi Englerth- Hansmann und Jörg Englerth. Für 50 Jahre: Birgit Bender, Sabine Kille-Haller, Klaus Fischer (2. Vorsitzender) und Horst Heimpel.