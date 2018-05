Swiss Sailing Promotion League kommt nach Romanshorn

Romanshorn, 30.05.2018 von IBN

Die zweite Spielrunde der Swiss Sailing Promotion League wird am 2./3. Juni vor Romanshorn ausgetragen.

Nebst sportlichen Regatten schafft die neu lancierte dritte Segel-Liga auch kameradschaftliche Bande unter den Seglern. Die Teams kommen vom Lago Maggiore, Lago di Lugano, Genfersee, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Hallwilersee, Zürichsee, Bodensee und aus Basel, wo der Basler Segelclub auf dem Rhein trainiert, angereist.

Die Favoriten sind der Segelclub Tribschenhorn – Luzern, welcher die erste Spielrunde in Locarno gewonnen hat aber auch der Cercle de la voile d’Estavayer, der dieses Jahr endlich den Aufstieg schaffen will.

Als Pubikumsliebling geht allerdings das lokale Juniorenteam vom Yachtclub Romanshorn an den Start. Juniorenleiterin und Skipperin Lara Heuberger startet mit Rashad Bisseger (16), Julian Egli (16), Finn Josat (14) und Leonie Fink (15) mit den jüngsten Seglern. Der Yachtclub Romanshorn hat bewusst auf seinen Startplatz in der höheren Challenge League verzichtet um den Nachwuchs die Chance zum Aufbau eines Teams zu geben. Saisonziel ist die Teilnahme am Swiss Sailing League Youth Cup im Herbst im Nationalen Jugendsportzentrum Tenero am Lago Maggiore.

Der erste Startschuss fällt am Samstag 2. Juni um 0900 Uhr. Danach sind schnelle kurze Regatten im 30 Minutentakt vorgesehen. Dies ist auch durch eine weitere Innovation aus dem Raum Romanshorn möglich – den RoboBojen. Diese Bojen fahren selbstständig auf ihre Position und halten die Position dort mittels einer auf Satelliten - Navigation (GPS) basierender Steuerung. Damit geht die Kurslegung schneller und genauer und das personal- und materialaufwendige verankern der Bojen bei teilweise grossen Wassertiefen wird eingespart.