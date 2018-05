Südwestrundfunk zu Gast beim Bodensee-Yachtclub Überlingen

Überlingen, 29.05.2018 von IBN

Der Südwestrundfunk hat entdeckt, daß sich (vielleicht) auch der Segelsport für bewegte Bilder eignet, die im Fernsehen etwas hermachen.

SWR-Moderator Jürgen Hörig hat vor wenigen Tagen den BYCÜ besucht, sich auf dem Clubgelände ein wenig umgesehen und beschlossen, kurzerhand eins der Boote zu besteigen, mit denen sich die Mannschaften des Clubs in der Deutschen Segel-Bundesliga schlagen und sowohl in der DSBL auch auch in deren Jugendliga durchaus erfolgreich sind.

Daß der Spruch von „dem bißchen Pinnehalten, das doch nicht so schwierig sein kann” die Sache nicht trifft, war ihm schon vorher bekannt. Zwar fand eine echte Regatta gerade nicht statt, echt waren aber die beiden J70-Boote, mit denen DSBL-Regatten gefahren werden und von denen ein zweites bereitstand und mitfuhr, regattaähnliche Bedingungen fürs Fernsehen wenigstens zu simulieren. Daß im Endeffekt nichts daraus wurde, dafür ist Windgott Rasmus mit seiner Flaute verantwortlich.

Ob und welche Antwort Jürgen Hörig auf die Frage bekam, wie lange man braucht, segeln zu lernen - eine Stunde? einen Tag? einen Monat? ein Leben lang? - und ob er vielleicht eine eigene Antwort fand, das wird er vielleicht seinen Sehern und Hörern offenbaren, die voraussichtlich am Samstag, dem 23.6.2018, ab 18:50 Uhr dreißig Minuten Zeit für die SWR-Landesschau haben. Ausschnitte daraus, was es vom Land und auch vom See aus vor Überlingen zu sehen gibt, sollen schon in der Woche zwischen Montag, dem 18., und Freitag, dem 22. Juni 2018 erscheinen.