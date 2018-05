Neues Logo für den ältesten Motorbootclub am Bodensee

28.05.2018

Der älteste Motorbootclub am Bodensee, der SBM (Schweizerischer Bodensee Motorbootclub), geht in Sachen Club-Logo völlig neue Wege.

Waren in den Jahrzehnten zuvor höchstens ganz kleine Design-Updates Usus, steht nun ein komplett neues Logo in entsprechend frischem Design für einen eleganten, zukunftsgerichteten und smarten Club.

Nach einem internen Wettbewerb, bei dem alle Mitglieder ihre eigenen Logo-Ideen einbringen konnten (und von dieser Möglichkeit auch zahlreich Gebrauch machten), war das Votum der Mehrheit an der Hauptversammlung 2018 im Hotel Bad Horn klar: Das neue SBM-Logo sollte nicht mehr länger das bisherige, altbekannte sein, das seit über 90 Jahren in den Farben Grün, Schwarz, Weiss und Rot auf den Motorboot-Wimpeln thronte, sondern neu ein stilisiertes Motorboot, das auf blauem Hintergrund auf den Lettern SBM (Schweizerischer Bodensee Motorbootclub) in den sich im Wasser spiegelnden Sonnenuntergang fährt – begleitet vom Schweizerkreuz.

Anlässlich des traditionell über die Pfingstfeiertage stattfindenden Saisoneröffnungs-Festes «Anmotoren», wo sich dieses Jahr 57 Motor- und Segelboote sowie 137 Personen angemeldet hatten, wurde das bisherige SBM-Logo in Kressbronn durch das neue ersetzt. SBM-Präsident Reto Arpagaus war sichtlich gerührt, als er zu den Klängen des Schweizerpsalms vor den versammelten Mitgliedern die neue SBM-Fahne unter deren Applaus zum ersten Mal hissen konnte. Anschliessend war es die ehrenvolle Aufgabe von SBM-Materialwart Thomas Jeggle, den Partnern der Skipper je einen neuen Club-Wimpel für ihre Boote zu überreichen.

SBM: Bereit für die Zukunft

Die Einführung eines neuen Clublogos ist ein weiterer konsequenter Schritt in die erfolgreiche Zukunft des ältesten Motorbootclubs am Bodensee. Mit Murielle Spillner ist seit März ein zweites «u-40»-Mitglied im Vorstand des Clubs engagiert. Um Jugendliche fürs Motorbootfahren sowie für ein Engagement im Club zu begeistern, wurde ebenfalls an der letzten HV die Jugendmitgliedschaft eingeführt; eine kostenlose Mitgliedschaft mit denselben Rechten wie sie die A-Mitglieder haben.

Der Weg, den der Schweizerische Bodensee Motorbootclub SBM mit seinen Anpassungen an eine sich verändernde Gesellschaft eingeschlagen hat, scheint bei den Mitgliedern sehr gut anzukommen: Seit Jahren kennt der Club keinen Mitgliederschwund, sondern erfreut sich an ständigem Wachstum.

SBM-Pressedienst

www.sbm-motorbootclub.ch