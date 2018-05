Nach Badeunfall reanimiert

Radolfzell, 28.05.2018 von IBN

Am Sonntagmittag hielt sich gegen 15:40 Uhr eine 17-Jährige im Radolfzeller See auf Höhe vor dem Konzertsegel Radolfzell auf. Sie schwamm etwa 50 bis 100 Meter vom Ufer weg, als Zeugen beobachteten, dass sie aus bislang unerfindlichen Gründen nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen war.