Fünf Wettfahrten nach fünf Versuchen

Lindau, 14.05.2018 von IBN

68 junge Opti-Segler sind am Wochenende zur Manfred-Wasmund-Regatta in den Lindauer Segler-Club auf die Insel gekommen.



Am Samstag hatten die 9-14 Jahre alten Segler schönstes Wetter, aber keinen Wind. „Zuerst mussten wir auf den ersten Start warten, dann provozierte die Opti-A Gruppe vier Frühstarts,“ fasste Wettfahrtleiter Stefan Latzel den ersten Tag zusammen. „Aber dann fiel der Wind in sich zusammen, die Wettfahrt musste abgebrochen werden.“

Dafür reichte es am Sonntag gleich für fünf schöne Läufe. „Der Wind war mit zwei Beaufort konstant, da ging Rennen um Rennen,“ so Latzel.

Den ersten Platz in der Opti A-Gruppe belegte Finn Meichle vom Yacht-Club Langenargen vor Constantin Bötsch vom Bayerischen Yacht-Club und Sophie Schneider vom Segelverein Schluchsee. Bei den Opti B siegte Constantin Tröger vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen vor Cara Alicia Vieth vom Universitäts-Sportclub München und Julius Osner vom Lindauer Segler-Club. Bei Nachwuchsgruppe der LSC and Friends gewann David Cicholinski vom Lindauer Segler-Club.