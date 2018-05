Swiss Sailing Super League und Challenge League in Kreuzlingen

Kreuzlingen, 26.04.2018 von IBN

Am 4. - 6. Mai segeln die besten Teams der Schweizer Nationalliga vor Kreuzlingen gleichzeitig in der Super League und in der Challenge League.

In der Super League führt das Team der Seglervereinigung Kreuzlingen (SVK) vor der Societé Nautique de Genève (SNG) und dem Regattaclub Bodensee (RCB) auf dem 3. Rang. Nach Locarno findet in Kreuzlingen die 2. Runde statt. In der Challenge League startet das erste Rennen der Saison. Die beiden Regatten werden von der Seglervereinigung Kreuzlingen und vom Yacht Club Kreuzlingen gemeinsam organisiert. Die Wettfahrten werden direkt übertragen und können im Festzelt am Hafen Seegarten mitverfolgt werden.

Aus der Region nehmen der Regattaclub Bodensee RCB, die Seglervereinigung Kreuzlingen SVK und der Yacht Club Kreuzlingen YCK teil. Die Teams möchten in den Regatten ihre Chancen auf den Meistertitel 2018 und auf einen Startplatz in der SAILING Champions League 2018 nutzen.

Am Sporthafen Seegarten wird ein Zelt mit Festwirtschaft aufgebaut. Die Wettfahrten werden auf einen Grossbildschirm übertragen. Mit dem Fernglas können die Regatten auch vom Ufer aus beobachtet werden.

Für die 24 Teams aus der ganzen Schweiz wird am Samstagabend das Seglerfest „Brazil Night“ stattfinden. Für Gäste und Besuchende sind Streetfood Trucks und eine Bar geöffnet.