blu26 Regattatraining am Gardasee

Radolfzell, 19.03.2018 von IBN

Segler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden am 5. bis 8.April in Riva del Garda erwartet.

Bislang acht Teams und Einzelbuchungen sorgen für einen tollen Meldestand. Das umfassende Training im windsicheren Revier unter der Leitung der Coaches Christian Scherrer und Stephan Eder verspricht beste Saisonvorbereitung. Nicht zu missen: das traditionelle Downwind Race zu Luca's Sitz in Castelletto und die allabendliche, feinste italienische Küche! Letzte Plätze - jetzt buchen.

blu26 Swiss Championship 20. bis 22.April in Zug!

Vor bald 10 Jahre wurde die erste blu26 in Zug getauft! Mit der blu26 International Swiss Championship zelebriert die Klasse am 20. bis 22. April die legendären 10 Jahre blu26 mit drei Tage Regatta und einem feinem Jubiläums-Dinner am Samstag im Yacht Club Zug.





Jahresprogramm der blu26 Klasse:

05-08 April - Regattatraining Gardasee, Riva del Garda (ITA)

20-22 April - blu26 Int. Swiss Championship Zug

11/12 Mai (Auffahrt) - blu26 Cup Bayern (GER)

09/10 Juni - blu26 Cup Romanshorn

30 Juni/1 Juli - blu26 Race Middelfart (DK)

08/09 September - blu26 Cup St. Moritz

28 September - GV blu26 International Class Association in Zürich

29/30 September - blu26 Cup Zürich