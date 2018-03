Farr 40 Farr neu im Einsatz

05.03.2018

In diesem Jahr setzt Olvier Ochse für seine Trainings in Palma eine Farr 40 ein.

Dieses Boot hat Gennaker und Spinnaker, ist sehr leicht und hat sogar unter Deck "Betten", Küche". und fast ein Badezimmer.

Daher wird dieses Boot u. a. bei One Way Törns, Langstrecken-Training und Coastal Races eingesetzt werden. Los geht es am 29. Mai bis 3. Juni mit dem Langstrecken Training von Marseille nach Palma und danach dann ein Gennaker Training in der Bucht von Palma und zwei kleine Wettfahrten nach Santa Ponsa und zurück nach Palma.



Es sind noch zwei Plätze frei bei der Langstrecke und fünf Plätze frei beim Gennaker Training berichtet Oliver.



Infos: Oliver@Segelberater.com