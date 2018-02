Kleine Crew und große Segel

Radolfzell, 01.02.2018 von IBN

Ein neues Programm startet Oliver Ochse im März 2018 ab Palma de Mallorca.

Mit einer kleinen Crew große Segel händeln ist anspruchsvoll. Damit die Manöver trotzdem kontrolliert und sicher ablaufen, ist eine gute Vorbereitung und klare Kommunikation nötig. Leichtgängige Beschläge, die richtige Segelwahl und modernes Tauwerk erleichtern die Handgriffe und lassen den Segeltag zu einem Genuß werden.

Was dabei zu beachten ist, erklärt der SegelberaterSegelberater Oliver Ochse in einem 3-tägigen Segeltraining auf einer 12 Meter Yacht in der Bucht von Palma de Mallorca.

Infos: http://segelberater.com