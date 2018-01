Dreiste Diebe haben aus dem Tank eines DLRG-Bootes am Seebad Mettnau in Radolfzell circa 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Das Rettungsboot liegt dort ganzjährig im DLRG-Hafen in Einsatzbereitschaft. Da das Seebad nach der Badesaison für die Öffentlichkeit uneingeschränkt begehbar ist, sucht die Wasserschutzpolizei Reichenau nach Zeugen, die in diesem Bereich in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Diebstahl des Kraftstoffs ist auch deshalb besonders verwerflich, da das Rettungsboot im Ernstfall nicht mehr einsatzfähig gewesen wäre.