1.916 Aussteller aus 68 Ländern

Düsseldorf, 16.01.2018 von IBN

Die größte Wassersportmesse steht in den Startlöchern: Alle Boote und Yachten sind inzwischen an Land. Und die 1.916 Aussteller in den 16 Messehallen sind dabei, sich für die boot vom 20. bis 28. Januar 2018 herauszuputzen.

Am 20. Januar geht es los mit der größten und internationalsten boot aller Zeiten. Auf 220.000 Quadratmetern wird es ein Feuerwerk an Attraktionen geben, die in dieser Vielfalt noch niemals gemeinsam auf einer Messe zu sehen waren. Motorboote vom kleinen Schlauchboot bis hin zum 35 Meter langen Prunkstück der Messe, der Princes 35 M, Segelboote von der kleinsten Jolle bis hin zu den immer beliebteren „Dickschiffen“ der Segler, im 60 bis 70 Fußbereich sind alle Klassen an Bord der boot 2018.

Auf den actionreichen Trendsport fiebern vor allem junge Wassersportler seit der Einführung von „THE WAVE“ hin. Rasantes Wellenreiten auf der stehenden WAVE ist auch für internationale Surfprofis eine echte Herausforderung. So reisen erfolgreiche Wellenreiter wie Airton Cozzolino, Zane Schweitzer, Bernd Rosiger oder Fiona Wylde aus ihren hawaiianischen Hotspots zur boot in den grauen mitteleuropäischen Januar, um hier ein echtes Surf-Abenteuer zu erleben und sich in internationalen Contests zu beweisen. Und neben diesen Surfprofis gibt es die vielen Hobbysurfer, die auf der WAVE einfach mal einen Wellenritt wagen möchten.

Im Look einer karibischen Tauchbasis präsentiert sich das neue Dive Center der boot. Kurz-Urlaub unter Palmen ist hier garantiert. Neben den Tauchprofis, die sich bei den Top-Anbietern von Tauchzubehör und

–ausrüstung über die neuesten Trends in ihrem Sport informieren, sind vor allem Einsteiger in den Tauchsport eingeladen, sich hier erste Tipps zu holen. Experten zeigen die Befüllung der Sauerstoffflaschen, das Anlegen der Tauchmasken und die gesamte Vorbereitung auf einen Tauchgang. So gut informiert, geht es dann für die Tauch-Neulinge mit der boot-Leihausrüstung (kostenlos) zum Schnuppertauchen ins Becken.

Urlaubsfeeling pur gibt es in den Hallen 13 und 14 mit über 200 Charteranbietern und Marinas, die Individualurlaub vom Feinsten präsentieren. Für Kreuzfahrtfans baut Branchen-Marktführer AIDA eine echte Schiffskabine auf. Drei-Generationen-Urlaub mit der ganzen Familie ist ebenfalls sehr gefragt. Auf der boot 2018 wird diese Möglichkeit des entspannten Zusammenseins unter anderem von Hausbootferienanbietern vorgestellt. Mit dem Febomobil von Kuhnle ist auch dem barrierefreien Urlaub auf dem Wasser keine Grenzen gesetzt.

Und wer sich zum Abschluss seines Messerundgangs mit einem Augenschmaus verwöhnen möchte, macht einen Abstecher zum „Classic Forum“ in die Halle 14. Elegante Klassiker von Boesch oder Riva warten hier auf ihre Liebhaber, denn es gibt eine Versteigerung bei der für das Lieblingsboot geboten werden darf. Aber auch ein interessantes Stück deutsch-deutscher Geschichte sucht hier seinen neuen Besitzer: ein Motorboot aus DDR-Produktion von 1982 ist eine echte Rarität, da es dort zu dieser Zeit kaum private Motorbootbesitzer gab.



Über die boot Düsseldorf:

Mehr als 1.900 Aussteller aus 68 Ländern, davon 57 Prozent nicht aus Deutschland, werden vom 20. bis 28. Januar 2018 wieder ihre interessanten Neuheiten, attraktiven Weiterentwicklungen und maritime Ausrüstungen präsentieren. Damit ist der gesamte Markt in Düsseldorf vor Ort und lädt an den neun Messetagen zu einer spannenden Reise durch die gesamte Welt des Wassersports in 16 Messehallen ein. Die Messe ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können auf www.boot.de online geordert und bequem zuhause ausgedruckt werden, so dienen sie gleichzeitig zur kostenlosen An- und Abreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bis zur Preisstufe D, Region Süd.