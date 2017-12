Bodensee Clubs für SAILING Champions League 2018 qualifiziert

Bottighofen, 11.12.2017 von IBN

In Porto Cervo, St. Petersburg und St. Moritz kämpfen im nächsten Jahr 66 Clubs aus 17 Ländern um den Titel „Bester Segelclub des Jahres 2018“

Die SAILING Champions League Saison beginnt im nächsten Jahr mit Act 1 in Porto Cervo auf Sardinien (31.05. – 03.06.2018). Hier treffen die besten 32 Segelclubs der ersten Qualifikationsruppe aufeinander. Anfang August folgen dann die Qualifikations-Rennen für die zweite Gruppe bei Act 2 in St. Petersburg, Russland, bevor beim Finale in St. Moritz der „Beste Segelclub des Jahres“ gekürt wird. Für das Finale in St. Moritz (30.08. – 02.09.2018) qualifizieren sich jeweils die besten 15 Teams von Act 1 und Act 2.

Bei der SAILING Champions League, dem Wettbewerb der besten Segel-Clubs auf internationaler Ebene, dürfen nur die Besten der nationalen Segelligen teilnehmen: Die vier besten Clubs der jeweiligen nationalen Liga. In der Swiss Sailing League sind das der Regattaclub Bodensee (Schweizer Meister 2017); Regattaclub Oberhofen; Société Nautique de Genève; Seglervereinigung Kreuzlingen. Diese Clubs werden bei der SAILING Champions League 2018 für die Schweiz an den Start gehen.

Für Deutschland ist es der SMC Überlingen und der YC Bregenz vom Bodensee

Die Rennen werden im Fleet-Race-Modus auf acht Booten der One-Design-Klasse J/70 gesegelt. An vier Tagen finden jeweils 60 kurze, publikumsnahe Rennen statt. Vom Bodensee sind diesesmal drei Teams in Act 1 vertreten. Die SV Kreuzlingen startet in Act 2.

Bei den viertägigen Segel-Events kämpfen die europäischen Top-Clubs um die Qualifikation für das Finale und den Titel „Bester Segelclub des Jahres 2018“. Natürlich wird der italienische Yacht Club Costa Smeralda als Titelverteidiger auch beim Finale auf dem St. Moritzer See dabei sein. Die Rennen werden im Fleet-Race-Modus auf acht Booten der One-Design-Klasse J/70 gesegelt. An vier Tagen finden jeweils 60 kurze, publikumsnahe Rennen statt.

Unter den Teilnehmern sind hochkarätige Teams, wie der Cape Crow Yacht Club (Schwedischer Meister 2016, Gewinner Nord Stream Race 2017), der Kongelig Dansk Yachtclub aus Dänemark, der englische Royal Ocean Racing Club und Lord of the Sail – Asia aus Russland.

2017: Eine Saison voller Herausforderungen

Bei der diesjährigen Saison der SAILING Champions League wurde den Teams alles abverlangt: Neben Act 1 in St. Petersburg mit innerstädtischen Rennen auf der Neva, bei denen die Teams mit der starken Strömung zu kämpfen hatten, wurde beim zweiten Qualifikations-Event (Act 2) in St. Moritz bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und schwachen Winden um die besten Positionen gesegelt. Danach lieferte sich beim Finale in Porto Cervo (22.- 24.9.2017) die europäische Segelelite drei Tage lang bei Starkwind und Sonnenschein spannende Rennen. Bei bis zu 20 Knoten Wind mussten die Teams vor Sardinien noch einmal alles geben. Am Ende konnte der gastgebende Yacht Club Costa Smeralda das SAILING Champions League Finale 2017 verdient gewinnen. Der russische Club Ost Legal Sailing wurde Zweiter, vor der Société Nautique de Genève aus der Schweiz.