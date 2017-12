SAP Extreme Sailing Team triumphiert

05.12.2017 von IBN

Das unter dänischer Flagge segelnde SAP Extreme Sailing Team ist am Sonntag als Champion der 2017 Extreme Sailing Series™ gekrönt worden.

Den Sieg bei Act 8, Los Cabos, presented by SAP, trug Alinghi in einem hochgradig spannenden Finale davon.

Schwacher Wind quälte am Finaltag die Segler. Erst ganz zum Ende briste er soweit auf, dass drei Rennen gefahren werden konnten. Die Dänen hatten den Gesamtsieg schon vor der letzten Wettfahrt sicher, in der es die doppelte Anzahl Punkte zu holen gab. Die spannende Frage, wer den ersten jemals in Mexiko ausgetragenen Act gewinnen würde, wurde aber erst im letzten Rennen zwischen Oman Air und Alinghi entschieden.

In der abschließenden Wettfahrt, in der es noch um den Sieg bei diesem Act ging, ließ sich Alinghi nicht davon irritieren, dass Konkurrent Oman Air bereits zwei Rennen gewonnen hatte. Die Schweizer fuhren vor dem Syndikat aus Oman über die Ziellinie und sicherten sich damit den Erfolg bei Act 8.

Trotz einer tollen Leistung in den ersten beiden Rennen gelang es Oman Air nicht, Alinghi abzuschütteln. Am Ende wurde das Team Zweiter bei diesem Act und Dritter in der Gesamtwertung.

Im Kampf um Platz drei in Los Cabos musste das SAP Extreme Sailing Team auch das angreifende Red Bull Sailing Team abwehren, was letztlich auch gelang. „Das SAP Extreme Sailing Team hat sich vom Start weg auf uns gestürzt. Wir hatten damit gerechnet, aber Adam Minoprio ist ein sehr guter Match Racer und ich hatte die Situation falsch eingeschätzt. Wir haben uns dann noch einmal zurückgekämpft, aber es hat nicht gereicht", sagte Skipper Roman Hagara, dessen Team beim Act und in der Saisonwertung auf Rang vier segelte.

Am Steuer von Land Rover BAR Academy war in dieser Woche der olympische Goldmedaillengewinner und America's Cup Segler Giles Scott. Ihm gelang es, seinen Rivalen aus dem America's Cup Josh Junior am Steuer des NZ Extreme Sailing Team auszumanövrieren. Mit Platz fünf beim Act zogen die Briten auch in der Gesamtwertung an den Kiwis auf Rang fünf vorbei.

Einen Höhepunkt der besonderen Art hielt das Abschlussrennen noch bereit: Das mit einer Wildcard startende Team Extreme México gewann sein erster Rennen. Das Publikum bejubelte seine Lokalhelden um den mexikanischen Skipper Erik Brockmann und den Briten Chris Taylor am Steuer.

Act 8, presented by SAP, bildete den Schlusspunkt einer zehnmonatigen Saison, in der die Stadionsegelmeisterschaft acht Städte auf drei Kontinenten besuchte.

Extreme Sailing Series™ Act 8, Los Cabos, presented by SAP, Gesamtwertung nach Tag 4, 20 Rennen (03.12.17)

Rang / Team / Punkte

1. Alinghi (SUI) Arnaud Psarofaghis, Nicolas Charbonnier, Timothé Lapauw, Nils Frei, Yves Detrey 224 Punkte.

2. Oman Air (OMA) Phil Robertson, Pete Greenhalgh, James Wierzbowski, Ed Smyth, Nasser Al Mashari 212 Punkte.

3. SAP Extreme Sailing Team (DEN) Rasmus Køstner, Adam Minoprio, Mads Emil Stephensen, Pierluigi de Felice, Richard Mason 209 Punkte.

4. Red Bull Sailing Team (AUT) Roman Hagara, Hans Peter Steinacher, Stewart Dodson, Adam Piggott, Will Tiller 191 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) Rob Bunce, Giles Scott, Oli Greber, Sam Batten, Matt Brushwood 157 Punkte.

6. NZ Extreme Sailing Team (NZL) Graeme Sutherland, Josh Junior, Harry Hull, Andy Maloney, Josh Salthouse 157 Punkte.

7. Team Extreme México (MEX) Erik Brockmann, Chris Taylor, Alex Higby, Tom Buggy, Danel Belausteguigoitia Fierro, Armando Noriega Negrete 153 Punkte.

8. Lupe Tortilla Demetrio (USA) John Tomko, Jonathan Atwood, Matthew Whitehead, Tripp Burd, Trevor Burd 125 Punkte.

Extreme Sailing Series™ 2017 Gesamtwertung

Rang / Team / Punkte

1. SAP Extreme Sailing Team (DEN) 98 Punkte.

2. Alinghi (SUI) 96 Punkte.

3. Oman Air (OMA) 95 Punkte.

4. Red Bull Sailing Team (AUT) 84 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) 70 Punkte.

6. NZ Extreme Sailing Team (NZL) 70 Punkte.