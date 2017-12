Für das Finale der Star Sailors League fällt mit der Eröffnungszeremonie im Regierungsgebäude von Nassau der offizielle Startschuss. Am Start sind auch der Überlinger Hubert Merkelbach und Philipp Buhl.

Die Regatta der fünften Final-Auflage der Star Sailors League beginnt am 5. Dezember um 13 Uhr Ortszeit (deutsche Zeit -6) nur wenige Seemeilen entfernt vom Hauptquartier im Nassau Yacht Club in der Montagu Bucht.

Im fünften Jahr in Folge haben sich eine mit Stars gespickte Flotte im kristallblauen Revier der Bahamas zum Kampf um den Titel der Star Sailors League 2017, um 4000 Punkte für die Rangliste der Star Sailors League und das höchste Preisgeld von 200.000 US-Dollar versammelt.

Die prominent besetzte Teilnehmerliste weist 25 herausragende Mannschaften aus 15 Nationen auf. Unter ihnen sind neun der zehn Top-Skipper der Jahresrangliste der Star Sailors League und 16 eingeladene VIP-Teams aus verschiedenen Arenen des internationalen Segelsports. Insgesamt haben die Teilnehmer dieser Auflage bereits 23 olympische Medaillen gewonnen, darunter sieben Goldmedaillen. Im Feld finden sich Dutzende Weltmeister aus unterschiedlichsten Disziplinen von Olympia bis Offshore, Sieger aus Volvo Ocean Race, Louis Vuitton Cup und America’s Cup. Zum ersten Mal sind auch Solo-Weltumsegler dabei. Die Star Sailors League fühlt sich durch die Teilnahme der beiden französischen Segellegenden Loick Peyron und Franck Cammas sehr geehrt.

Der britische Laser-Olympiasieger Paul Goodison ist erstmals auf einem Starboot im Einsatz, nachdem er zuletzt die herausragend besetzten Weltmeisterschaften der foilenden Motten zweimal in Folge gewinnen konnte. Gegensätzlicher als Motte und das 1911 konstruierte klassische Zweimann-Kielboot Star könnten Boote kaum sein. Zu den schärfsten Konkurrenten im Kampf um den Finalsieg werden die Legenden der Star-Klasse zählen: Der fünfmalige olympische Medaillengewinner und Doppel-Olympiasieger Robert Scheidt, die Olympiasieger Freddy Lööf und Mateusz Kusznierewicz, Hamish Pepper, Mark Mendelblatt, Eivind Melleby, Xavier Rohart und die Vorschoter Bruno Prada, Frithjof Kleen (Berlin), Pierre Alexis Ponsot, Brian Fatih und Dominik Zycki – sie alle haben an den Olympischen Spielen 2012 teilgenommen. Dazu kommen die Brüder Torben und Lars Grael sowie Paul Cayard, Augie Diaz und George Szabo – auch sie starten mit dem goldenen Star im Segel, der Weltmeistern vorbehalten ist. Nicht zu vergessen Diego Negri und Francesco Bruni, die Italien im Starboot zu seiner olympischen Zeit furios vertreten haben. Unter deutscher Flagge starten neben dem Berliner Starboot-Weltmeister Frithjof Kleen an der Seite von Olympiasieger Goodison Hubert Merkelbach aus Überlingen mit dem Brasilianer Arthur Lopez und – erstmals im Starboot-Einsatz – Laser-Vizeweltmeister Philipp Buhl aus Sonthofen mit Vorschoter Markus Koy aus Hamburg.