Advent rund um Schloss Arenenberg

Radolfzell, 24.11.2017 von IBN

Fein, festlich, funkelnd – so präsentiert sich der Arenenberg zur Adventszeit.

Und hinter den Schlossmauern verbirgt sich ein wahres Prunkstück: die museumseigene Santons-Krippe nach südfranzösischer Tradition. Sie beherbergt handgefertigte, detailgenaue Figuren – neben der Heiligen Familie werden auch Charaktere aus dem Brauchtum Südfrankreichs und typische Berufsstände dargestellt. Arenenberger Klassiker wie Kutschfahrten, Kinderführungen und kulinarische Köstlichkeiten gehören auch dieses Jahr wieder zur Schlossweihnacht. Sie dauert vom 25. November bis 22. Dezember 2017, alle Termine und weitere Informationen unter www.napoleonmuseum.ch.

Ruth Maria Kubitschek liest Weihnachtsmärchen

Am Sonntag, 10. Dezember kommt die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek auf den Arenenberg und liest Märchen aus ihrem Buch «Wenn auf der Welt immer Weihnachten wäre». Kutschfahrten mit Panorama-Aussicht gehören zum Advent auf Schloss Arenenberg traditionell dazu: Bei den Ausfahrten am Sonntagnachmittag eröffnen sich immer wieder zauberhafte Blicke auf den winterlichen Untersee. Wer seine Kochkünste verfeinern möchte, meldet sich zum Gourmetworkshop «Noël en France» am Samstag, 9. Dezember an. Eine Führung durch das weihnachtlich geschmückte Museum ist dabei inklusive. Das Bistro Louis Napoléon, das dieses Jahr durch die Slow Food-Bewegung ausgezeichnet wurde, serviert an allen Sonntagen ein kaiserliches Adventsfrühstück.