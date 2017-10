Am Sonntag (22.10.) war am Nachmittag eine 5-köpfige Crew mit einem Segelboot und einem Kanu auf dem Obersee im Bereich Seemoos unterwegs.

Aufgrund des Starkwindes herrschte starker Seegang, so dass das Kanu gegen 15:15 Uhr kenterte. Zwei der Kanuten im Alter von 23 und 25 Jahren wurden in der Folge vermisst. Aufgrund des großen abzusuchenden Bereichs wurden neben mehreren Booten der Wasserschutzpolizei auch DLRG und Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz in die Suchmaßnahmen eingebunden.