40 Jahre Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen e.V.

Friedrichshafen, 16.10.2017

Am Sonntag, den 15. Oktober wurde der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) auf den Tag genau 40 Jahre alt. Ein guter Grund, um am Vorabend auf die Vereinsgeschichte zurückzublicken und in die Nacht zu feiern.

SMCF Präsident Ralf Steck musste die Feierlichkeit am Samstag Abend mit der traurigen Nachricht vom Tod des Gründungsmitglieds Karla Bevoli beginnen. Nach einem kurzen Gedenken begrüßte er die zahlreichen Gäste im Vereinsheim Schussen und gab einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte. Mehrere Mitglieder erzählten heitere Anekdoten aus den Anfängen des Vereins.

Stadträtin Magda Krom überbrachte Grußworte der Stadt Friedrichshafen und berichtete von ihren Erfahrungen mit dem Wassersport. Jochen Rompel und Robert Schwarz gratulierten im Namen der benachbarten Vereine ESV Friedrichshafen und Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach zum Jubiläum.

Nach dem Abendessen zeigte Julian Sobott aus der Jugendabteilung des Vereins einen mitreißenden Film mit Ausschnitten von Regatten im In- und Ausland auf dem 420er. Werner Rau ließ die Anwesenden Foto-Puzzles erraten. Am späten Abend ging es dann auf das Oberdeck der Schussen, wo noch bis in die Nacht getanzt und in Erinnerungen geschwelgt wurde.