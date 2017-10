Samuel Störr wird 20. bei der IDM im 420er

Lindau, 06.10.2017 von IBN

Etwas mehr erhofft hatte sich der LSC-Segler Samuel Störr bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der 420er in Glücksburg.

Letztlich sprang unter widrigen Bedingungen ein 20. Platz heraus. „Es hatte zu viel Wind für uns,“ meinte Samuel Störr nach den Wettfahrten. „In den Vorläufen kamen wir noch auf einen sechsten Platz und waren damit für die Goldfleet qualifiziert.“ Aber in den entscheidenden Läufen am zweiten und dritten Oktober hatte es bis zu 30 Knoten Wind in den Böen. „Das war teils zu viel für uns. Die Steuerfrau Sophie Steinlein vom BYC ist 16 und wir segeln erst zum zweiten Mal zusammen.“