Motorboot im Hafen-West untergegangen

Hagnau, 02.10.2017 von IBN

Am Samstag, 30.09., sank gegen 09:00 Uhr ein unbesetztes Motorboot an seinem Liegeplatz im Hafen-West in Hagnau.

Hierbei liefen zirka 20 Liter Kraftstoff in das Hafenbecken aus. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 6.000 EUR geschätzt.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Heck des Motorbootes im 1,60 Meter tiefen Wasser auf den Grund abgesunken war, während sich der Bug noch über Wasser befand. Zudem waren aus dem Motorboot zirka

20 Liter Benzin ausgelaufen, welches sich im gesamten Hafenbecken aufeiner Fläche von zirka 30 Meter x 50 Meter verteilte.

Nach dem die Feuerwehr eine Schlauchsperre an der Hafenein-/ausfahrt ausgelegt hatte, konnte die Ausweitung der Gewässerverunreinigung auf den Bodensee verhindert werden. Mit Unterstützung von Polizeitauchern wurde das havarierte Motorboot mit einem Schwerlastkran geborgen und der Oberflächenfilm von der Feuerwehr abgesaugt. Neben den Kräften

der Freiwilligen Feuerwehren aus Hagnau und Friedrichshafen waren Beamte der Wasserschutzpolizeistationen Überlingen und Friedrichhafen eingesetzt. Als vermutliche Ursache für den Untergang des zirka 6 Meter langen und 2 Meter breiten Motorbootes dürfte ersten Einschätzungen zu Folge eine undichte Manschette am Z-Antrieb in Betracht kommen. Die Ermittlungen der sachbearbeitenden Wasserschutzpolizeistation in Überlingen hierzu dauern an.