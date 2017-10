Der Regattaclub Bodensee gewinnt den Swiss Sailing League Cup

02.10.2017

Bei besten Segelbedingungen und Kaiserwetter kam es zum Showdown zwischen den beiden Spitzenreitern in der Schweizer Segel-Nationalliga.

Im direkten Duell machten der Regattaclub Bodensee und die Société Nautique de Genève den Meistertitel unter sich aus. Am Ende ging der Regattaclub Bodensee vor den Genfern als Sieger über die Ziellinie und der Cup somit an den Bodensee.

Der Sieg der letzten und fünften Spielrunde der Swiss Sailing Super League holte sich der gastgebende Thunersee Yachtclub, der mit einem Laufsieg im allerletzten Rennen der Ligasaison die Seglervereinigung Kreuzlingen auf Platz zwei verwies.

Die letzten Rennen beim Finale der Swiss Sailing League auf dem Thunersee gehörten zum Besten was der Segelsport zu bieten hat. Ab Mittag blies ein idealer Westwind von ca. 2 Windstärken bei herrlichem Sonnenschein über den Thunersee. Dies erlaubte sieben spanende Regatten vor der tollen Kulisse der Berner Alpen. Fans, Zuschauer und Segler fieberten bei der Entscheidung um den Sieg in der Schweizer Segel-Nationalliga hautnah mit. Die Führung wechselte mehrmals zwischen Genfersee und Bodensee. Die RCB Crew mit Julian Flessati, Tobias Rüedlinger, René Ott, Massimo Soriano und Stephan Amman konnten letztlich mit einer ausgezeichneten Teamleistung und perfekter Taktik den Cup zum wiederholten mal nach 2016 an den Bodensee holen. Das SNG Team mit Skipper Guillaume Rigot wurde punktgleich mit dem Regattaclub Oberhofen Dritte, da Oberhofen aus den früheren Spielrunden mehr Spitzenplätze mitbrachte.

Rangliste:

Rang

1 Regattaclub Bodensee (RCB)

2 Regattaclub Oberhofen (RCO)

3 Société Nautique de Genève (SNG)

4 Seglervereinigung Kreuzlingen (SVK)

5 Yachtclub Bielersee (YCB)

6 Thunersee Yachtclub (TYC)

7 Cercle de la Voile de Neuchâtel (CVN)

8 Zürcher Yacht Club (ZYC)

9 Bordée de Tribord - La Neuveville (BT)

10 Société Nautique Rolloise (SNR)

11 Yacht Club Zug (YCZ)

1 2Zürcher Segel Club (ZSC)