Baden-Württembergische SUP-Meisterschaft zum ersten Mal am Bodensee

Radolfzell, 28.09.2017 von IBN

Der Kanu Club Radolfzell richtete vom 09.09.2017 – 10.09. die Baden-Württembergische Meisterschaft im Stand Up-Paddling (SUP) aus.

Zum ersten Mal fanden die Meisterschaften am Bodensee statt. Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz fanden sich am Samstag bei durchwachsenen Wetterbedingungen und nur teilweise ruhigem See auf dem Gelände des Kanu Club ein. Der erste Vorsitzende Jürgen Schneider begrüßte die Teilnehmer und wünschte ihnen für die bevorstehenden Rennen viel Erfolg.

Die Rennen wurden in unmittelbarer Nähe des Clubgeländes als Dreieckskurs ausgetragen. Start war im Herzenbad von Land aus. Um 10.00 Uhr starteten rund 20 Teilnehmer auf den 2km langen Kurs, den sie für die Long Distance (8km) 4 mal umrunden mussten. Danach gingen in der Fun Class rund 15 Starter auf die 4km lange Strecke. Ein besonderes Highlight war der Start der Jüngsten, die auf dem 2km langen Kurs um den Titel kämpften. Sieger in dieser Klasse wurde der 12 jährige Maverick Engler. Dieser sagte nach dem Zieldurchgang: „Der Besuch der WM in Kopenhagen war schon etwas besonders, aber mit einem Titel am Ende der Saison nach Hause zu gehen ist echt super“.

In der Long Distance Strecke Männer unter 45 Jahren gewann der amtierende Deutsche Meister im Sprint Peter Weidert (SKG Hanau), vor Morris Ebermayr (Trebur) und Philip Mrozik aus Konstanz. Die Klasse der Männer Ü 45 auf dieser Strecke gewann Thomas Kreisel vom WSC Heidelberg, gefolgt von Martin Malchus (Konstanz) und Wolfgang Kennel (WSV Sandhausen). Christoph Straub vom ausrichtenden Verein belegte den undankbaren 4. Platz.

Bei den Damen über 8 km siegte Heike Furch (WSC Heidelberg), 2. wurde Veronika Michelfelder (Team Vrolex) und den 3. Platz belegte Ilse Tangerding (Konstanz), die es sich nicht nehmen ließ, anschließend gleich noch die kurze Distance in Angriff zu nehmen.

Sieger im Fun Class Rennen Herren: 1. Platz: Martin Malchus (Konstanz), 2. Platz: Maverick Engler (Steinheim), 3. Platz: Andrè Schuppe (KC Radolfzell)

Sieger im Fun Class Rennen: Damen: 1. Platz: Freyja Schilling (Radolfzell), 2. Platz: Ilse Tangerding (Konstanz), 3. Platz: Daniela Lombardi (Kreuzlingen), 4. Platz: Sonja Straub (KC Radolfzell)

Ergebnis Kids Race: 1. Platz: Maverick Engler (Steinheim), 2. Platz: Maximilian Braun (SKC Philippsburg), 3. Platz: Lisa Weishäupl (SKC Philippsburg)

Am Nachmittag wurden auf einer 200m langen Sprintstrecke die Wettkämpfe fortgeführt. Im KO-System setzte sich bei den Herren erwartungsgemäß der Deutsche Meister in dieser Disziplin, Peter Weidert (SKG Hanau), vor Morris Ebermayr (Trebur) und Thomas Kreisel (WSC Heidelberg) durch.

Bei den Damen siegte Freyja Schilling (Radolfzell), vor Heike Furch (WSC Heidelberg) und Ilse Tangerding (Konstanz).

Der Sonntag begann mit leichter Bewölkung, aber man konnte die Sonne bereits erahnen und gegen Mittag zeigte sie sich vollends, so dass das SUP-Polo-Turnier bei optimalen Bedingungen durchgeführt werden konnte. SUP-POLO wird auf speziellen aufblasbaren Boards (I-SUP mit Finnen am Bug u. Heck) ausgetragen. Es kämpfen 3 Spieler pro Team gegeneinander. Der Ball darf nur mit dem Paddel berührt und gespielt werden. Es ergab sich ein sehr unterhaltsamer Spielverlauf zur Freude der Mannschaften und dem Publikum. Den Charakter der Veranstaltung als Spassturnier zeigt auch die Siegerliste: Platz 1: die WAMPEsito, 2. Platz: die HAUBENTAUCHER und 3. Platz: die STRAUBS. Insgesamt nahmen 12 Mannschaften teil.