Internationale Jollen-Regatta der 420er und 470er vor Kreuzlingen und Bottighofen

Bottighofen, 26.09.2017 von IBN

Am 23. und 24. September fand auf dem Bodensee vor Kreuzlingen und Bottighofen die internationale Jollenregatta der 420er und der 470er statt. In der Klasse der 420er waren 20 Crews, bei den 470ern 12 Teams am Start.

Die Sieger der 470er heissen Yves Mermod und Cyril Schüpbach vom Thunersee Yachtclub, bei den 420er erreichten Nick Zeltner und Till Seger vom Regattaclub Oberhofen den ersten Rang. Die Wettfahrten wurden durch die Segler-Vereinigung Bottighofen SVB und dem Yacht Club Kreuzlingen YCK gemeinsam durchgeführt.

Am letzten Wochenende trafen sich die 2er-Crews der 420er und 470er für eine Klassenregatta. Die 420er segelten um die Internationale Bodenseemeisterschaft BOM und Punktemeisterschaft PM. Für die BOM war es die letzte Regatta. Bei mässigen bis guten Windbedingungen konnten am Samstag eine, am Sonntag drei Wettfahrten gesegelt werden.

Die lokalen Crews von der Segler-Vereinigung Bottighofen SVB, von der Segler-Vereinigung Kreuzlingen SVK, vom Yacht Club Kreuzlingen YCK und vom Konstanzer Yachtclub versuchten, ihre Revierkenntnisse in gute Resultate umzusetzen. Bei den 470ern erreichte das Team Julian Oes und Lukas Ziltener vom YCK den dritten Rang. Bei den 420ern belegten die einheimischen Crews die Ränge 11, 18 und 19.

Am Samstagnachmittag konnte der Wettfahrtleiter um 15:30 Uhr die erste und einzige Wettfahrt an diesem Tage starten. Bei schwachem Ostwind um die 4 Knoten wurde verbissen um jeden Platz und Rang gekämpft. Am Sonntag wehte der Ostwind ab 10 Uhr etwas stärker und konstanter und liess drei faire Wettfahrten zu. Auf dem Amwind-Kurs galt es beim Segeltrimm Feinstarbeit zu leisten und die richtige Taktik umzusetzen. Beim Runden der Bahn-Bojen konnte perfekte Crewarbeit beobachtet werden. Für einzelne Kurse musste ins Trapez gestiegen werden.

Der Hafenmeister Mariano Grosso konnte den jungen Seglerinnen und Seglern im Seegartenhafen in Kreuzlingen eine gute Infrastruktur und Ausgangsbasis zur Verfügung stellen. Damit die Organisationsarbeiten bewältigt werden konnten, haben die Segler-Vereinigung Bottighofen SVB und der Yacht Club Kreuzlingen YCK die Regatta gemeinsam durchgeführt. Zur Ausrichtung der Regatta waren ca. 30 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Als Wettfahrtleiter wirkte Hans Wittich mit seinem Team vom SVB.

Rangliste: 470er:

1. SUI 1478 Yves Mermod / Cyril Schüpbach Thunersee Yachtclub

2. SUI 10 David Biedermann / Jann Schuepbach Bordée de Tribord

3. SUI 99 Julian Oes / Luka Ziltener Yacht Club Kreuzlingen

Rangliste: 420er:

1. SUI 55553 Nick Zeltner / Till Seger Regattaclub Oberhofen

2. SUI 55958 Linus Rindsfüser / Noé Brehm Thunersee Yachtclub

3. SUI 55554 Sophie Mosegaard / Samira Rast Thunersee Yachtclub