Das Schiff befand sich zum Unfallzeitpunkt beim Einlaufen in den BSB-Hafen Meersburg. Auf dem Schiff befand sich zufällig eine Krankenschwester, die sofort Erste Hilfe leisten konnte. Die verunfallte Frau musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Oberschwabenklinik verbracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an - sie werden durch die Wasserschutzpolizei Überlingen geführt.